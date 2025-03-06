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رياضة

بنزيما في الهجوم، التشكيل الرسمي لمباراة اتحاد جدة والقادسية بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

أعلنت الأجهزة الفنية لفريقي  اتحاد جدة والقادسية التشكيل الرسمي للمباراة التي تقام بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري  السعودي للمحترفين.

تشكيل اتحاد جدة 

تشكيل القادسية 


يتسلح القادسية في مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام بالأرض والجماهير في مواجهة الاتحاد والذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.


الأرقام تشير إلى أن 35 مواجهة جمعت بين الاتحاد والقادسية قبل المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم في الدوري السعودي وبشكل عام ينحاز التاريخ بشكل واضح لصالح اتحاد جدة والذي استطاع تحقيق الفوز في 24 مباراة في الوقت الذي فاز فيه القادسية في 4 لقاءات بينما تعادل الفريقين في 7 مباريات.

حصيلة الأهداف تشير إلى تسجيل الاتحاد 85 هدفًا خلال مواجهات الفريقين في مقابل 42 هدفًا أحرزها القادسية

ويتواجد القادسية قبل مباراة اليوم في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في مواجهتين في مقابل 5 هزائم.

القادسية في آخر ظهور له حقق الفوز على الرياض بهدف دون مقابل في الجولة الماضية من الدوري السعودي ليتقدم صوب المركز الثالث وليقلص فارق النقاط مع الوصيف والمتصدر.

ويطمح الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة الابتعاد بصدارة الدوري السعودي عن مطاردة الهلال الوصيف.

الاتحاد يتواجد في قمة ترتيب دوري روشن برصيد 57 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 مواجهات في مقابل خسارتين فقط.

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