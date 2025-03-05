الأربعاء 05 مارس 2025
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رياضة

أوسكار رويز يراقب حكام مباراة الأهلي والطلائع من مقصورة ستاد القاهرة

حرص أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية على متابعة لقاء الأهلي وطلائع الجيش من مقصورة ستاد القاهرة الدولي رفقة عضوا لجنة الحكام السيد مراد وجهاد جريشة.

 

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يدير مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش طاقم حكام مكون من: طارق مجدي حكم ساحة، وأحمد لطفي مساعد أول وشهاب راشد مساعد ثان ومحمود رشدي حكم رابع.

أوسكار يجتمه مع أبو ريدة

التقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية.

سيد مراد وجهاد جريشة رفقة أوسكار رويز، فيتو
سيد مراد وجهاد جريشة رفقة أوسكار رويز، فيتو

ووصل المحاضر الدولي أوسكار رويز القاهرة مساء الاثنين الماضي، لبدء مهمته في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان أوسكار رويز شارك خلال الفترة الماضية في ورشة تطوير الحكام المصريين.

أوسكار رويز، فيتو
أوسكار رويز، فيتو

أبرز المعلومات عن الكولومبي أوسكار رويز

ويمتلك أوسكار رويز سيرة ذاتية رائعة في مشواره مع كرة القدم، وهو من مواليد الأول من نوفمبر عام ١٩٦٩، وهو حكم كولومبي دولي سابق، وحصل على الشارة الدولية من الفيفا طوال الفترة من ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠١١ قبل قرار اعتزاله، واتجاهه للعمل في مجال تطوير التحكيم.

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أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية لقاء الأهلي وطلائع الجيش ستاد القاهرة الدولي السيد مراد جهاد جريشة الأهلي طلائع

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