الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

استنفار في الجيزة لمواجهة الأمطار، جهود مكثفة لسحب المياه وتسهيل حركة المرور

الأمطار، فيتو
الأمطار، فيتو
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شهدت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، مما استدعى تحركًا سريعًا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الموقف وضمان سلامة المواطنين.
 

استنفار فوري وتوجيهات مشددة
 

فور هطول الأمطار، أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توجيهات مشددة إلى جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لنشر فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه في الشوارع والميادين الرئيسية

خطة طوارئ وتوزيع للفرق الميدانية
 

وتم توزيع الفرق الفنية وفرق العمل الميدانية على المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار، وفقًا لخطة الطوارئ التي تم وضعها مسبقًا. 

وشملت هذه المناطق التي شهدت تجمعات للمياه، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه وتسهيل حركة المرور.
 

متابعة مستمرة وكفاءة لمحطات الصرف
 

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الطقس، والتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي وبالوعات تصريف الأمطار، خاصة في المناطق التي شهدت تجمعات للمياه، لضمان عدم تأثر حركة المرور وسير المواطنين.
 

جهود متكاملة لخدمة المواطنين
 

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة وضعتها المحافظة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، والتعامل السريع مع أي مستجدات، بما يضمن استمرار الخدمات وسهولة التنقل داخل المحافظة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي تجمعات للمياه أو أي طارئ آخر، وذلك لضمان سرعة التعامل مع الموقف وتوفير السلامة للجميع.
 

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