الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يكشف موعد افتتاح سوق العياط الحضاري الجديد

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، موعد افتتاح سوق العياط الحضاري الجديد، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في إطار خطة المحافظة لمواجهة البؤر العشوائية، وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق، بما يساهم في تحسين البيئة التجارية ويعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن سوق العياط الحضاري الجديد سيتم افتتاحه بعد عيد الفطر مباشرة، بعد إجراء قرعة لتسكين التجار، بهدف ضمان توزيع عادل للمحلات على كافة التجار. 

وأضاف أن السوق يُقام على مساحة 3700 متر مربع ويضم 419 محلًا مجهزًا بالكامل بكافة المرافق والخدمات اللازمة، بما في ذلك الخدمات الأمنية، والبيئية، والحماية المدنية، لتوفير بيئة تجارية آمنة وصحية.

خطة التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق في المحافظة

وأوضح محافظ الجيزة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق في المحافظة، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم الأنشطة التجارية والحد من الأسواق العشوائية.

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