مدافع مانشستر سيتي يتفوق على مرموش وهالاند ويحصد جائزة خاصة

نجح الوافد الجديد لفريق مانشستر سيتي في تحقيق جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر فبراير الماضي لعام 2025.

وتفوق مدافع مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف على الدولي المصري عمر مرموش بالإضافة إلى هداف الفريق إيرلينج هالاند، وجيريمي دوكو في تحقيق جائزة الأفضل في شهر فبراير بتصويت الجماهير.



أرقام خوسانوف مع مانشستر سيتي

وبعد ستة أسابيع من انضمام خوسانوف إلى مانشستر سيتي في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، نجح اللاعب الأوزبكي في فرض سيطرته بقوة في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا.



وشارك خوسانوف مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في 6 مباريات بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد في شباك ليتون أورينت بمنافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة.

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