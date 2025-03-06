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رياضة

مهاجم مانشستر سيتي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

ألفارو نيجريدو، فيتو
ألفارو نيجريدو، فيتو

أعلن المهاجم الإسباني الدولي السابق، ألفارو نيجريدو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الأسبق، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، عن عمر 39 عاما.

ألفارو نيجريدو يظهر في مقطع فيديو ويعلن اعتزاله

وقال اللاعب في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يربط حذائه الرياضي "شكرا، كرة القدم".

وظل المهاجم السابق لأندية إشبيلية وفالنسيا ومانشستر سيتي من دون نادٍ منذ نهاية الموسم الماضي، عندما ساعد ريال بلد الوليد على الصعود إلى الدوري الإسباني "لا ليجا".

أرقام ألفارو نيجريدو في مسيرته

وأحرز نيجريدو خلال مسيرته لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة مع مانشستر سيتي بعد انضمامه إليه في موسم 2013-2014، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة إلى فالنسيا.

وكان نيجريدو جزءا من تشكيلة المنتخب الإسباني الفائز بكأس أوروبا 2012، حيث شارك في مباراتين خلال النهائيات القارية.

ومر أيضا اللاعب الإسباني بأندية بشكتاش وميدلزبره، إضافة الى أندية أخرى، لينهي مسيرته وفي رصيده 290 هدفا في 755 مباراة على مستوى الأندية و10 لمنتخب إسبانيا في 21 مواجهة.

 

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