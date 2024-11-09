حبس نجل داعية إسلامي شهير بتهمة حيازة الحشيش

أمرت نيابة أول أكتوبر، بحبس نجل داعية إسلامي شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بأحد شوارع منطقة أكتوبر، بتهمة حيازة مواد مخدرة “الحشيش”.

وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من مدير المباحث الجنائية باشتباه قوة أمنية في سيارة يقودها شاب بأحد الشوارع بمنطقة أكتوبر.

وبإيقاف العربية، تبين أنه نجل داعية شهير وعثر بحوزته على جوهر "الحشيش" المخدر، وتم اصطحابه لقسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.