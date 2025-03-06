التعادل السلبي يحسم نتائج 24 مباراة بالدوري المصري

الدوري المصري، حسم التعادل السلبي عدد 24 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز بالمرحلة الأولى من أصل 47 مباراة انتهت بالتعادل.

فيما حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 عدد 16 مباراة علي رأسهم قمة الأهلي والزمالك، وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 عدد 7 مباريات أبرزها الأهلي وبيراميدز.

وشهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم تحقيق الانتصار في 106 مباريات وسيطر التعادل على عدد 47 مباراة.

ويعد بيراميدز صاحب أكبر عدد من الانتصارات بين فرق الدوري المصري بعدد 13 مباراة فيما يعد زد أكثر الفرق تعادلا بعدد 9 مباريات.

وشهدت المرحلة الأولى للدوري المصري إحراز عدد 315 هدفا خلال 153 مباراة.

أكبر نتائج مباريات المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري

وترصد فيتو في السطور التالية أكبر النتائج التي شهدتها المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري علي مدار 17 جولة كالتالي:

الأهلي 5-2 سيراميكا كليوباترا (الجولة الأولى)

فاركو 4-3 إنبي (الجولة الثالثة)

سيراميكا 4-1 مودرن سبورت (الجولة الرابعة)

غزل المحلة 0-4 الزمالك (الجولة الرابعة)

سموحة 2-4 غزل المحلة (الجولة السادسة)

الزمالك 4-1 الجونة (الجولة العاشرة)

سموحة 1-4 البنك الأهلي (الجولة الرابعة عشرة)

الإسماعيلي 0-4 الأهلي (الجولة الرابعة عشرة)

سيراميكا 4-1 بتروجت (الجولة السادسة عشرة)

المصري 4-2 مودرن سبورت (الجولة السابعة عشرة)

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

وشهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز إحراز عدد 315 هدفا في 153 مباراة عدد مواجهات الدور الأول والمرحلة الأولى هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

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