رابطة الأندية تكشف تفاصيل جدول الدوري وكأس عاصمة مصر

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل جدول المرحلة النهائية للدور الثاني من الدوري المصري، موضحًا أن الجدول تم إعداده منذ بداية الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون أي تدخل بشري.

وأوضح دياب أن شركة ألمانية متخصصة تولت إعداد الجدول بالكامل، حيث تم منح الأندية أرقامًا وفقًا لترتيبهم في الدوري، ما أسفر عن المواجهات التي تم الإعلان عنها رسميًا.

فعلى سبيل المثال، حصل بيراميدز، متصدر الدوري، على الرقم (1)، والأهلي على الرقم (2)، والزمالك على الرقم (3)، والمصري على الرقم (4)، وهكذا.

وأضاف رئيس الرابطة أن الموافقات الرسمية على بطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر قد تم الحصول عليها، وعليه تم الإعلان عن الجدول وإرساله للأندية مباشرة للاستعداد للمباريات المقبلة.

وأشار دياب إلى أن الجدول تم نشره صباح اليوم بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى مساء أمس الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يتم فيها إعلان جدول الدوري بالكامل حتى نهايته، وهو الأمر ذاته الذي تم تطبيقه على بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلنت رابطة الأندية فجر اليوم جدول المرحلة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي.

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩:٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

جدول مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري

بيراميدز والمصري الأربعاء ١٢ مارس ٩:٣٠

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

بيراميدز وحرس الحدود السبت ٣٠ أبريل ٤ عصرًا

بيراميدز وفاركو الأحد ٤ مايو ٤ مساء

بيراميدز والبنك الأهلي الجمعة ٩ مايو السابعة مساء

بيراميدز والزمالك ١٣ مايو ٩ مساء

بيراميدز وبتروجيت ١٧ مايو السبت ٤ مساء

بيراميدز وسيراميكا الأربعاء ٢٨ مايو يحدد توقيت المباراة لاحقًا

جدول مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساء

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصرًا

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده.

وتفصل 8 مباريات فقط، هوية بطل الدوري المصري الممتاز والفرق المشاركة في البطولات الإفريقية بعدما أسدل الستار رسميًّا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وحجزت 9 فرق رسميًّا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد إف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط.

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