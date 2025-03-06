أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد، وفقًا لما أوصى به النبي ﷺ، حيث قال: "وبيوتهن خير لهن".

عضو مركز الأزهر للفتوى: صلاة المرأة في بيتها أفضل

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حلقة برنامج "فتاوى نسائية"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه رغم ذلك، لم يمنع النبي ﷺ النساء من الصلاة في المسجد، حيث قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"، مشيرة إلى أن للمرأة أن تصلي التراويح في المسجد، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها استئذان وليّها، وارتداء اللباس الساتر الفضفاض، والخروج دون تبرج أو تعطر، مع التأكد من الأمان وعدم الفتنة.

وأوضحت أن صلاة التراويح في المسجد تمنح النساء فرصة لنيل أجر الجماعة، كما تساعدهن على الاعتياد على قيام الليل، ليس فقط في رمضان ولكن طوال العام، داعية الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.