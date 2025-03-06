كاف يصدم الهلال السوداني ويرفض نقل مباراة الأهلي لليبيا

تلقى نادي الهلال السوداني ضربة برفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف- طلب النادي بنقل مبارياته في دوري أبطال أفريقيا إلى ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية عوضا عن ملعب شيخو بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وسيقام لقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم 1 أبريل القادم.

الهلال السوداني يطلب نقل مباراة الأهلي إلى ليبيا

واستقر مجلس إدارة الهلال السوداني على ملعب "شيخو بيديا" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراته ضد النادي الأهلي يوم 8 أبريل المقبل، لحساب جولة الإياب من ربع نهائي أبطال أفريقيا، بعد أن كان النادي يأمل نقل مبارياته إلى ملعب "شهداء بنينا" والحصول على مساندة جماهيرية كبيرة بسبب وجود جالية سودانية كبيرة هناك.

الهلال السوداني يكشف أسباب رفض كاف نقل مباراة الأهلي إلى بنغازي

وكشف نادي الهلال السوداني، عبر موقعه الرسمي، أسباب رفض كاف ولخصها بمشاكل تقنية تتعلق بنقل المباريات لا تتوافر بملعب "شهداء بنينا".

وألمح الموج الازرق إلى ترصد مقصود للنادي، وكشف أنه أرفق موافقة الاتحاد الليبي والاتفاق مع التلفزيون، موضحا تعدد محاولاته لإثناء كاف عن قراره، وذلك بسعي إدارة النادي لتوفير متطلبات البث لا سيما أن القرار أشار إلى أن الناقل التلفزيوني الليبي لا تتوفر لديه المتطلبات التي ذكرها في خطاب الرفض.

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