حملات نظافة مكثفة ورفع الإشغالات وتحسين الخدمات ببيلا في كفر الشيخ

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أنه قد تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل والإنارة ورفع التراكمات والمخلفات ورفع كفاءة المرافق، وإزالة الإشغالات بالشوارع والمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق مركز ومدينة بيلا، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري والتيسير على المواطنين بمركز ومدينة بيلا، بإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وكثف مجلس مدينة بيلا، جهوده اليومية بأعمال النظافة العامة وتفريغ كافة صناديق القمامة بمختلف قطاعات وشوارع وأحياء المدينة، بجانب شن حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعيق السير لإعادة الانضباط للشارع، كما واصلت إدارة التنمية بديوان المجلس أعمالها في قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة ورفع كفاءة أشجار الزينة ضمن الأعمال اليومية، ومتابعة أعمال الرصف الجارية بمدينة بيلا، بإشراف إبراهيم موافي، نائب رئيس المدينة.

حملات نظافة مكثفة في مركز بيلا

كما واصلت الوحدات المحلية بمركز بيلا، جهودها اليومية للارتقاء بمنظومة النظافة بالمركز، حيث قام فريق النظافة بقري مركز بيلا، بتكثيف الجهود بنطاق الوحدات القروية، لرفع القمامة والمخلفات بكافة شوارع القري الأم والتوابع ونقل كافة المخلفات للمقالب الوسيطة بالقري، ضمن خطة مركز بيلا لتأهيل وتحسين البيئة بالقري الأم والتوابع، بجانب المرور علي المنشآت الحكومية والمدارس لمتابعة انتظام العمل، ومتابعة أعمال الرصف والمشروعات الخدمية والتنموية بعدد من القري، بإشراف أحمد عبد الواحد، ومحمد ضبعون، نائبا رئيس المدينة.

وواصل فريق قسم الكهرباء بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية، أعمال صيانة وإصلاح الإنارة من خلال مراجعة أعمدة الإنارة بعدد من شوارع وأحياء المدينة وبعض الوحدات القروية، للتأكد من صيانة جميع الأعمدة واستبدال التالف والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها بالمدينة وقري المركز.

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