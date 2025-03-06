انخفاض ملحوظ مع رياح شديدة، حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة (فيديو وصور)

شهدت محافظة البحيرة اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مع هبوب رياح شديدة وسماء ملبدة بالغيوم بالإضافة إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة في عدد ومدن من مراكز المحافظة.





حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة البحيرة اليوم، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقس معتدل نهارًا مع وجود رياح، بارد ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 19 نهارًا و11 درجة ليلا.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة، فيتو

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11





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