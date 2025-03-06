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محافظات

الحباش، وجبة شهيرة تحجز مكانها على مائدة رمضان بالبحيرة (فيديو)

الحباش الدمنهوري،
الحباش الدمنهوري، فيتو

تعتبر أكلة الحباش واحدة من الأطباق المميزة التي تشتهر بها مدينة دمنهور في محافظة البحيرة وهي جزء أساسيًا على المائدة لسكان المدينة خاصة في شهر رمضان المبارك، والتي تشتهر بها المحافظة عن باقي محافظات مصر لطالما ارتبطت بعائلة الجمل في دمنهور التي صنعت لنفسها سمعة قوية في تحضير الحباش منذ أكثر من 100 عام.
 

أصل الحباش الدمنهوري وتطوره

وكانت أكلة الحباش في بداية الأمر عبارة من مياه السلطة الممزوجة ببعض التوابل  لكن مع مرور الوقت وتطور الأذواق أصبح المكون الأساسي للحباش هو بودرة الحباش التي تعتبر السر الفعلي في تحضير هذا الطبق الفريد وهي عدة توابل خاصة تضيف هذه البودرة نكهة مميزة تجعل الحباش مختلفًا عن أي طبق آخر يضاف إليها بعد ذلك طماطم مفرومة، كزبرة خضراء، ليمون وخل بالإضافة إلى طحينة حمراء وتوابل متنوعة مثل الشطة الكمون والملح.


 الحباش شريك رئيسي على مائدة رمضان

وتعتبر أكلة الحباش شريك رئيسي في سفرة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتوافد عدد كبير من مواطني مدينة دمنهور لشراء الحباش قبل الإفطار يوميا ويُعتبر جزءًا من تقاليد الإفطار الرمضاني، ويشير محمد الجمل، صاحب أحد المحلات والحفيد لعائلة الجمل التي اشتهرت بهذا الطبق إلى أن الحباش أكلة أساسية في الشهر الكريم.

 

يقول محمد الجمل إن الحباش لم يقتصر على رمضان فقط، بل هي مكون رئيسي على مدار العام لجميع سكان دمنهور، كما يتميز بأنه فاتح للشهية ويمكن تناوله مع العديد من الأطعمة الأخرى مثل السمك المشوي أو المشويات المتنوعة من اللحم أو الفراخ، أو حتى يمكن تناوله بمفرده كوجبة خفيفة بسبب طعمه المميز وتنوع مكوناته.

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الحباش دمنهور شهر رمضان محافظة البحيرة الحباش الدمنهوري

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