قرار من جنايات الزقازيق بشأن المتهم بالشروع في قتل سيدة بصان الحجر

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشارمحمد عبد الكريم رئيس المحكمة بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانته بالشروع في إنهاء حياة ربة منزل بدائرة مركز صان الحجر إثرخلافات سابقة بين المتهم وزوج المجني عليها.

شاب ثلاثينى يشرع في قتل سيدة بالشرقية بسبب خلافات مع زوجها

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024عندما احالت النيابة العامة بالشرقية "محمد.أ.ال"39 سنة مقيم صان الحجر إلى محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليها"منى.ج"30 سنة (ربة منزل) إثر خلافات سابقة بين المتهم وزوج المجني عليها.

أمرالاحالة الصادرمن النيابة العامة بشأن المتهم

وكشف أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها إثر خلافات سابقة بينه وبين زوج المجني عليها بأن أعد المتهم لذلك سلاح أبيض “سكين” وتوجه إلى المجني عليها وانهال عليها ضربا فأحدث اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته في وهو تجمع الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل للحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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