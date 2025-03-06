الزمالك يرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة اعتراضا على التحكيم ويهدد بالتصعيد

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا لهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن خلاله تضرره من أخطاء التحكيم في الموسم الحالي.

الزمالك يرسل خطابا رسميا لـ اتحاد الكرة اعتراضا على التحكيم

جاء نص الخطاب كالتالي: "السيد المهندس - هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: من غير المقبول أن يتعرض نادي الزمالك لكل هذه الأخطاء من حكام مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الدوري هذا الموسم ۲۰۲٤/٢٠٢٥ دون أي تحرك من مجلسكم الموقر لمحاسبة لجنة الحكام التي لم تنجح في ضمان العدالة والنزاهة من قضاة الملاعب في عدد ليس بالقليل من مباريات الزمالك هذا الموسم، كما أن اتحاد الكرة وتحديدًا لجنة الحكام لم تقم بأي خطوة تهدف إلى محاولة السيطرة على الأخطاء الكارثية التي جعلت الزمالك النادي الأكثر تضررًا من القرارات الغريبة للحكام بين جميع أندية الدوري هذا الموسم مما أثر بشكل واضح للعيان على نتائج المباريات ومن ثم ترتيب الفريق بجدول الدوري بعد انتهاء ۱۷ جولة.

وواصل البيان: “نظرًا لتكرار أخطاء الحكام ضد الزمالك، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب، وفي إطار حرصه على حماية الحقوق المشروعة للنادي وجماهيره، يتقدم بهذه الشكوى ويطالب خلالها من اتحاد الكرة القيام بواجبه والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الكارثية التي حدثت في عدد من مباريات الزمالك، كما يطالب النادي بعدم إسناد أي مباراة قادمة بالدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر لأي من الحكام الذين تسببوا في الحاق الضرر بفريق الزمالك هذا الموسم، وفي حالة تعيين أحد هؤلاء الحكام في مباراة الزمالك سيكون على اتحاد الكرة تحمل تبعات الاختيار من لجنة الحكام التي أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتطبيق العدالة بين جميع الأندية دون تمييز أو محاباة لناد على حساب الآخر”.

الزمالك يهدد بالتصعيد في كاس بسبب أخطاء الحكام

وتابع الخطاب: “مع قدوم الخبير الأجنبي أوسكار جوليان رويز الرئيس الجديد للجنة الحكام الذي نتعشم أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد فترة سوداء في مسيرة التحكيم منذ بداية الموسم الحالي، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه الشكوى، فإن مجلس إدارة الزمالك سيصعد الأمر إلى جهات أخرى خارج منظومة كرة القدم المصرية للحصول على حقوق النادي والجماهير حتى لو وصل الأمر إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية ( كاس )، وهو أمر لا نتمنى حدوثه ولكن النادي سيضطر للجوء إليه في حالة استمرار المهازل التحكيمية في مباريات الزمالك”.

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