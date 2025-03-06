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دين ودنيا

طفل يتساءل عن "الحضن في الفيلم".. وعلي جمعة يجيب: "في الهند ممنوع حد يبوس حد"

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

ناقش الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.

وسأله طفل: هل المشاهد الغير لائقة في المسلسلات والأفلام حرام، يعني الممثل والممثلة ياخدوا ذنب عليها؟

علي جمعة: التمثيل مجرد حكاية

وأجب الشيخ علي جمعة: التمثيل حكاية، يعني واحد بيحكي لنا قصة.. مثلا زي الفنان نور الشريف.. كان فيه واحد اسمه عمر، شخصيته في الفيلم.. اتجوز أو قتل أو عمل خير.. هو بيحكي.. الممثل لا يقصد الحكاية.

وقاطعه أحد الأطفال، قائلا: لو كان فيه حضن في الفيلم، مش المفروض إنه حرام حد يشوفه؟

وكان رد الدكتور جمعة: في الهند ممنوع إن ده يحصل في السينما، التمثيل حاجة واللي ممكن يحصل في التنفيذ حاجة تانية، يعني ممكن يحدث الحرام، لكن تخيل إن كل أفلام الهند، من أولها لآخرها، فيها تمثيل وفيها كل حاجة، لكن مفيهاش أي حد يبوس أي حد.. ولا بيعمل الكلام ده.. دي مدرسة بتبين لنا إن التمثيل حاجة، والواقع حاجة تانية.. لما نجرب الكلام علشان نحكم عليه.. لابد أن نحكم على الأمرين: الأمر المجرد اللي بنقول فيه إن التمثيل مفيهوش حاجة.

تمثيل شخصية سيدنا يوسف

وحكى قصة: مرة كان الشيخ أحمد الصديق الغماري قاعد في الأزهر، وكان جميل جدا، فمر عليه واحد إيطالي وكانوا وقتها بيعملوا فيلم في إيطاليا عن سيدنا يوسف "جوزيف"، وسيدنا يوسف كان جميل.. وعرض على الشيخ الغماري تمثيل شخصية سيدنا يوسف.. فراح مألف كتاب: "إقامة الدليل على حرمة التمثيل".. يقصد به أن التمثيل بهذه الكيفية، تمثيل الأنبياء مش ها ينفع.. ولذلك مجمع البحوث الإسلامية قال: "ما ينفعش نمثل الأنبياء.. لأن النبي يوحى إليه، وانت ما جربتش الوحي.. انت جربت تغضب وتمثل الغضب، تفرح.. تزعل.. تحزن.. لكن هل جربت الوحي علشان تمثل الموحى إليه، فمنع ظهور مثلا الإله والأنبياء والصحابة الكبار المشهود لهم بالجنة؛ سيدنا أبو بكر، وعمر، وعثمان.. لأن هؤلاء كانت لهم خصوصية معينة لا يستطيع الممثل أن يأتي بها.. ده الحكم بتاعها.

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تمثيل نظيف وتمثيل يدعو للجريمة

وتابع: لما نيجي في الواقع ونرى أن هناك أفلام خليعة أو أفلام تجاوزت الحدود، أو تثير الغرائز ده حاجة تانية غير التمثيل.. فيه تمثيل ونظيف وله معنى، ويدعو إلى الخير، وإلى الحاجات العليا.. وفيه تمثيل يدعو إلى الجريمة وإثارة الشهوات والأفكار الغبية والمخالفة للمعقول.. دائما لابد أن نفرق بين أصل المسألة وما بين التطبيقات  المختلفة التي قد تشتمل على حرام.

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علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برنامج نور الدين والدنيا الغناء والموسيقى والتمثيل قضية الفنون الفنان نور الشريف

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