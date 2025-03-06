بالأسماء، إخلاء سبيل 56 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 56 متهما بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية محظورة.



المتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: نجم الدين صلاح خضر جاب الله، فرج عادل عزت سید أحمد، طارق حسن علي إسماعيل السقا، عاصم محمد يوسف وهبة رزق، نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل، أحمد جابر إبراهيم أحمد، أحمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح طمان، أیمن أحمد جاد الكريم سيد، جمعة صبري محمد بحیري، حسام محمد إبراهيم محمد، خليفة أحمد خليفة دياب، السيد عماد محروس جعفر، عماد سعيد محمد أحمد الأزرق، محمد توفيق عبد الله ميهوب، محمد صلاح محمد بیومي، محمد عبد العزيز محمد حسن، محمود على محمود الغندقلي، سید عبد الرسول سليمان السيد، السيد محمد محمد عطية، محمد توفیق عاشور سالم، سيد رمضان حسن أحمد، محمد محمود صبري إسماعيل يوسف علي،عبد الزين عيد عبد الحميد عطية، عصام فوزي عثمان حسن، مسعد صلاح موسی موسی محمد، إبراهيم إسماعيل علي خليل قاسم، أحمد السيد أحمد علي إبراهيم، جمال توفیق أحمد عبد اللاه، روبيل صموئيل منصور داوود، طارق أحمد محمد أحمد، مجدى صموئيل منصور داوود، محمد حسن مصطفى السيد، محمد عيد السيد أبو زيد، هيثم صموئيل منصور داوود



كما ضمت قائمة المخلي سبيلهم كل من: عماد صلاح محمد محمد، محمد عادل محمد أحمد، فتحي محمد فتحي عبد الله، محمد محمود محمد محمود فرحات، مهند عزت أحمد احمد مكاوي، شریف أحمد إبراهيم أحمد، محمود أحمد خليل مهنى، السيد إسماعيل السيد محمد، حسام محمد كامل أحمد أبو زيد، أحمد عاطف فهمي أحمد شامة، أحمد علي عبدالرحمن علي حسن، بسمة محمد عبده محمد الخشاب، سعيد بريك رياض محمد، هشام السيد محمد طه، خالد ريان إبراهيم أحمد، مصطفى كامل عمر موسى، آية العبد أحمد العبد قنديل، أسامة محمد عبد اللطيف إبراهيم، باسل أحمد احمد النعناعي، طه أحمد طه عبد الفتاح، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد ذكي، مینا نسیم راغب عبد الله رزق.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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