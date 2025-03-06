الخميس 06 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، آدم يعترف بحبه لـ مي في الحلقة السادسة من أثينا

مسلسل أثينا، فيتو
مسلسل أثينا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ الحلقة الحلقة السادسة من مسلسل أثينا بمواجهة نبيل عيسى، الشريك في الأكاديمية التعليمية، لأصحاب مي، متهمًا إياهم بسرقة الامتحانات وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

في سياق آخر، يعترف آدم، صديق مي، بحبه لها، لكن بطريقة غير مباشرة عبر شقيقتها نادين، حيث يكشف لها عن كل ما حدث سابقًا.

وفي تطور للأحداث، تتمكن نادين من الحصول على المخدرات التي كانت شقيقتها مي تتعاطاها، وتواجه مروان، مؤكدةً أنه السبب الرئيسي فيما وصلت إليه مي من تدهور.

على صعيد الجامعة، تتهم الإدارة آدم باختراق نظام الجامعة وسرقة الامتحانات، مما يؤدي إلى إيقافه مؤقتًا لحين اتخاذ قرار بشأنه. وتتفاقم الأمور عندما يُرسل مقطع فيديو من داخل الجامعة إلى والدته، ما يدفع آدم إلى التفكير في الانتحار.
 


تشهد أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل أثينا ذهاب نادين "ريهام حجاج" لشقيقتها مي بالمستشفى وهي في غيبوبة كاملة وتبدأ في الحديث معها، وتخبرها أنها علمت عنها أشياء كثيرة، ويعرف والدها الي يقوم بدوره محمود قابيل بمعرفة أن ابنته كانت تحصل علي أدوية اكتئاب.


ويبدأ أصدقاء مي بوضع جهاز تجسس في منزل صديق لهم؛ كي يعرفون هل أنه من يقوم بمراسلتهم علي مشروع أثينا، وهو أحد الطلاب الذي كان متواجد أثناء انتحار محمود بالأكاديمية الخاصة.

 


ويقوم برنامج أثينا بمراسلة أصدقاء مي مرة أخرى، ويحاولون التعرف على هوية أثينا والشكوك كلها تدور حول هشام صديق محمود ومي. 

 

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الرابعة محاولة نادين “ريهام حجاج” وصديقها أحمد مجدي السيطرة على الفيروس الذى قام بتهكير هاتفها، كما تقوم نادين بتوبيخ صديقة مي التي كانت تعلم كل ما تقوم به مي من تناول مواد مخدرة، وتطلب منها الوصول لـ هشام خطاب.

 

ويقوم أصدقاء مي بمحاولة البعد عن نادين أو رسم خطة لها كي يبعدونها عن الهدف الأساسي وهو معرفة “أثينا”، وتصل نادين لخيط رئيسي في معرفة مشروع أثينا وهو هشام خطاب.

 

وتعثر نادين “ريهام حجاج” على مشروع  “أثينا” ضمن أوراق شقيقتها “مي” وتبدأ الحديث مع إدارة الجامعة كى تصل للحقيقة، ويحمل المشروع رسالة “أثينا” رمز العدل والمساواة والحكمة والحرب".

ويقوم برنامج “أثينا” بتهديد عدد من أصدقاء “مى” بأنه سوف يقوم بإرسال رسالة لجميع العاملين في الجامعين، والطلاب إن لم يعترفو بما قاموا به.

 

قصة حب قديمة لـ مي 

وفي أحداث الحلقة الثانية ظهرت مي شقيقة نادين وهي على سرير العناية المركزة بعد محاولة انتحارها، وحصلت نادين على هاتف شقيقتها لتبحث عن السبب الذي جعلها تقدم على الانتحار.

سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا

وتلعب ريهام حجاج خلال أحداث العمل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل  في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

 

 

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان.

 

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ريهام حجاج الحلقة السادسة من أثينا مسلسل أثينا مسلسلات رمضان 2025 الحلقة 6 من مسلسل أثينا نبيل عبير

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