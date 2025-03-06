قيادي ناصري: الرفض الأمريكي لمخرجات القمة العربية يكشف مخطط تهجير الفلسطينيين

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إن الرفض الأمريكى الإسرائيلى لـ مخرجات القمة العربية ورفض الخطة العربية لإعادة الإعمار فى قطاع غزة كشفت خيوط المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الماضية فى مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطيني من قطاع غزة لتصبح خالصة للكيان الصهيوني وهو الأمر الذي تدركه مصر جيدا للدفاع عن الحق الفلسطيني.

القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة العربي

وأكد فى تصريح لفيتو أن البيان الختامي للقمة، أثبت أن التنسيق الكامل بين الدول العربية أمر ليس مستحيل خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومى العربى، وهو ما يمثل إطارًا قويًا للعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية

حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

وواصل حديثه قائلا: القمة العربية كان موقفها واضحا وهو التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والأمن، والرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أراضيه، مع رفض السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والقانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

الإدارة الأمريكية تطبق سياسة الكيل بمكيالين

وتابع موقف ترامب والإدارة الأمريكية يكشف عن سياسة الكيل بمكيالين وإصرار إدارة ترامب على خطة تهجير الفلسطينيين وبالتالى الموقف الأمريكي يكشف عن النية المبيتة لدى إسرائيل فى استئناف الحرب على غزة وهذا يمكن أن يجر المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

إدارة ملف تمويل الإعمار عن طريق إسهامات الدول العربية

واضاف يمكن لمصر إدارة ملف التمويل من خلال الدول العربية للمساهمة فى عملية إعمار قطاع غزة بالإضافة إلى التنسيق مع الدول دائمة العضوية بالأمم المتحدة لتكوين لولى دولة ضد المخطط الأمريكى الإسرائيلى.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضت خطة طويلة الأمد لإعادة إعمار غزة، التي أيدها قادة عرب، قائلة إن الرئيس يقف مع رؤيته الخاصة التي تتضمن طرد السكان الفلسطينيين من القطاع وتحويلها إلى "ريفييرا" مملوكة للولايات المتحدة.



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