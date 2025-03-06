غرامات فورية وإلغاء خطوط السير وسحب التراخيص للمخالفين للتعريفة في الدقهلية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة بمتابعة المرور الميداني على سيارات السرفيس بالمنصورة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة والاستجابة الفورية لمشكلات المواطنين في هذا الشأن.

وأشار اللواء "مرزوق" إلى ضرورة التأكد من لصق الاستيكرات بـالتعريفة على جميع خطوط السيارات السرفيس لمنع المخالفة للتعريفة المقررة 3.5 جنيه من خلال تعاون المواطنين وقال اللواء "مرزوق" إنه يتم فرض غرامات فورية وإلغاء خطوط السير وسحب التراخيص لكل من يخالف التعريفة المقررة، وأضاف أنه لن يسمح باستغلال المواطنين وأن جولاته الميدانية الشخصية المفاجئة مستمرة على المواقف وعلى سيارات السرفيس والتاكسي وسيتم محاسبة المخالفين.



التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة سيارات السرفيس

ومن جانبه، أوضح مدير عام المواقف أنه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة سيارات السرفيس من حيث الالتزام بخط السير الموضح بالرخصة وعدم تقسيم الخط وكذا الالتزام بلصق الاستيكر الموضح لخط السير تفصيلى بالمحطات والتعريفة الرسمية أمام السيارة وخلفها وفي حالة مخالفة السائق سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في سحب الرخص والمخالفة 600 جنيه مع تغليظ العقوبة في حالة التكرار.

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