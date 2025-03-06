الخميس 06 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر: أمطار متوسطة الشدة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق القاهرة ومناطق من السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون مصحوبة بتساقط حبات البرد أحيانا.

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  حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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