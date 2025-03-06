الخميس 06 مارس 2025
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ظهور نتيجة الـ DNA للضحية منى فوزي زوجة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

كشفت  أسرة منى فوزي ضحية سفاح المعمورة نصر الدين السيد، وزوجته عرفيا، أن نتيجة تحليل DNA والتي فحصها الطب الشرعي جاءت  إيجابية، وأن الجثمان هو جثمانها.

إيجابية عينة زوجة سفاح المعمورة 


وقال محمد.ن ابن الضحية: إن الجثمان هو جثمان والدته، وسينهون إجراءات استلام الجثمان خلال الساعات المقبلة ودفنه في القاهرة.


وكان المتهم نصر الدين السيد،المعروف إعلاميا بـ سفاح الإسكندرية قد اعترف بقتل زوجته عرفيا، بسبب الغيرة، ووضعها في تابوت وظلت في التابوت لمدة 9 أشهر ويشتبه في قيامه بتحنيطها.

عينة الضحية الثانية للسفاح 

وكشف محمد عبد العزيز، ابن شقيق الضحية الثانية تركية عبد العزيز، والتي راحت ضحية المتهم نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، أن نتيجة تحليل DNA لعمتهم إيجابية، وتم التثبت من هويتها بواسطة مصلحة الطب الشرعي. 

ضحية سفاح المعمورة 

وأكد “عبد العزيز"، أنه  يجري إنهاء إجراءات التصريح بدفنها بعدما تغيبت قرابة سنة قبل اكتشاف جثمانها مدفونا في شقة المعمورة، وتم استخراج الجثمان عقب القبض على المتهم المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة.

 

وكان قد  اعترف المتهم نصر الدين السيد سفاح المعمورة بقتلها، بسبب أنها كانت موكلته، ونشبت بينهما خلافات فقام بقتلها والتخلص منها.

كما أثبتت نتيجة تحليل DNA للضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس أن الجثة ترجع له وجرى تسليم الجثمان للأسرة.

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