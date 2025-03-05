الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد إيجابية تحليل DNA، أسرة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة تكشف موعد استلام جثته

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

أكدت دينا جمال، ابنة شقيقة الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس، ضحية المتهم نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة بالإسكندرية، أنه سيتم غدا الخميس استلام جثمان خالها، بعدما تغيب 3 سنوات قبل اكتشاف جثمانه مدفونا في شقة بشارع 7 بمنطقة 45، وتم استخراج الجثمان عقب القبض على سفاح المعمورة.

وكانت قد كشفت مصلحة الطب الشرعي عن  إيجابية تحليل DNA، وتم التثبت من هوية الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس.

يأتي هذا رغم إصرار السفاح خلال التحقيقات المستمرة معه، على نفي صلته بمقتل المهندس محمد إبراهيم عدس، ولم يعترف بأنه ضحيته حتى هذه اللحظة، بينما اعترف بقتل السيدتين اللتين تم اكتشاف جثمانهما في شقته بمنطقة المعمورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جثث سفاح المعمورة جرائم سفاح المعمورة جثث شقة المعمورة تحقيق النيابة قضية سفاح المعمورة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية الطب الشرعي

مواد متعلقة

إخلاء سبيل صديق سفاح المعمورة واستبعاده من القضية والتحقيقات تكشف عن مفاجآت جديدة
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 2-1 على غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان

أول رد من أبو تريكة على منتقدي ظهوره في إعلان استاد الأهلي "فيديو"

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

شوبير: عصام الحضري يعاني من نقص في الثقافة والموضوع بقى ممل وسخيف

منوعات

المزيد

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لفلسطين وأهل غزة في اليوم السادس من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

المزيد
الجريدة الرسمية