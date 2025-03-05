بعد إيجابية تحليل DNA، أسرة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة تكشف موعد استلام جثته

أكدت دينا جمال، ابنة شقيقة الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس، ضحية المتهم نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة بالإسكندرية، أنه سيتم غدا الخميس استلام جثمان خالها، بعدما تغيب 3 سنوات قبل اكتشاف جثمانه مدفونا في شقة بشارع 7 بمنطقة 45، وتم استخراج الجثمان عقب القبض على سفاح المعمورة.

وكانت قد كشفت مصلحة الطب الشرعي عن إيجابية تحليل DNA، وتم التثبت من هوية الضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس.

يأتي هذا رغم إصرار السفاح خلال التحقيقات المستمرة معه، على نفي صلته بمقتل المهندس محمد إبراهيم عدس، ولم يعترف بأنه ضحيته حتى هذه اللحظة، بينما اعترف بقتل السيدتين اللتين تم اكتشاف جثمانهما في شقته بمنطقة المعمورة.

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