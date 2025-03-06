نتيجة تحليل الـ DNA للضحية الثانية لـ سفاح المعمورة

كشف محمد عبد العزيز، ابن شقيق الضحية الثانية تركية عبدالعزيز، والتي راحت ضحية المتهم نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، أن نتيجة تحليل DNA لعمتهم إيجابية، وتم التثبت من هويتها بواسطة مصلحة الطب الشرعي.

ضحية سفاح المعمورة

وأكد “عبد العزيز"، أنه يجري إنهاء إجراءات التصريح بدفنها بعدما تغيبت قرابة سنة قبل اكتشاف جثمانها مدفونا في شقة المعمورة، وتم استخراج الجثمان عقب القبض على المتهم المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة.

وكان قد اعترف المتهم نصر الدين السيد سفاح المعمورة بقتلها، بسبب أنها كانت موكلته، ونشبت بينهما خلافات فقام بقتلها والتخلص منها.

كما أثبتت نتيجة تحليل DNA للضحية الثالثة المهندس محمد إبراهيم عدس أن الجثة ترجع له وجرى تسليم الجثمان للأسرة.

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