باحث سياسي يكشف أسباب غضب إسرائيل وأمريكا من قرارات القمة العربية

أكد طلال عوكل، الباحث والمحلل السياسي، أن قرارات القمة العربية الأخيرة، التي رفضت تهجير الفلسطينيين، قوبلت بغضب إسرائيلي وأمريكي واسع، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية ترفض حتى الآن أي محاولة لتعطيل مخططاتها، بينما تصر حكومة الاحتلال على تنفيذ خطة ترامب عبر دفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية.

أسباب رفض واشنطن قرارات القمة العربية

وأضاف عوكل أن ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية لم تكن مفاجئة، إذ تعتبر واشنطن نفسها قادرة على فرض سياساتها عالميًا دون مواجهة حقيقية.

وأشار إلى أن القرارات العربية جاءت شاملة كالمعتاد، لكنها تفتقر إلى آليات التنفيذ، محذرًا من أن غياب الإرادة الجماعية سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.

قوة المشهد العربي أمام التعنت الإسرائيلي

وأوضح عوكل أن المشهد العربي الحالي يعكس حالة من التردد والانقسام، بينما تواصل إسرائيل توسيع نفوذها في فلسطين وسوريا ولبنان.

واختتم عوكل حديثه بالتأكيد على أن رفض خطة التهجير يمثل خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التحديات القادمة.

خطة مصر لإعادة إعمار غزة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة ترتكز على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين، يعقبها تنفيذ عمليات إعادة الإعمار بصورة شاملة.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعمار غزة

وأوضح متحدث الحكومة، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد دراسات متكاملة حول أوضاع القطاع لتحديد الأولويات في عمليات الإعمار.

توفير أماكن مؤقتة وآمنة للفلسطينيين

وأشار إلى أن مرحلة التعافي المبكر تستهدف توفير أماكن إقامة مؤقتة وآمنة للمواطنين الفلسطينيين مع تلبية احتياجاتهم الأساسية لحين استكمال إعادة الإعمار، بما يضمن الحفاظ على حياة السكان داخل القطاع.

وأكد الحمصاني أن رؤية مصر لـإعمار غزة تستند إلى تجارب عالمية ناجحة في إعادة الإعمار مع بقاء السكان في مناطقهم، وهو ما يتماشى مع الموقف المصري الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.