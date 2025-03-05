محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تنفيذ الهوية البصرية

ناقش اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع اللجان الفنية المسئولة عن إعداد الهوية البصرية للمحافظة، مع وضع تصورًا كاملًا لجميع مداخل المدن بالمحافظة، ضمن الهوية البصرية التى تعكس تاريخ كفرالشيخ وهويتها الثقافية.

وقد جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ووكلاء الوزارات المعنية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وفريق العمل المشترك من أساتذة كلية الهندسة وكلية التربية النوعية بالجامعة، وإدارة التنسيق الحضاري بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض محافظ كفرالشيخ، المشروعات المقترحة التي ستجسد الهوية البصرية للمحافظة، بما يعكس تاريخها العريق ويبرز وجهها الحضاري، مع تحديد الأولويات والأعمال المقرر تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، والمشروعات الاسترشادية المقرر تنفيذها للتعبير عن الهوية البصرية لمدينة كفرالشيخ، كما تم مناقشة برامج الحملات الإعلامية التعريفية التي سيتم إطلاقها بالمحافظة للتأكيد على أهمية خلق هوية بصرية مميزة تتناسب مع طبيعة كفرالشيخ وتاريخها الحضاري.

تنفيذ الهوية البصرية يعزز الإنتماء الوطني

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أهمية تنفيذ الهوية البصرية في تعزيز الانتماء الوطني وإبراز الهوية الثقافية والحضارية للمحافظة، مشيرًا إلى أن الهوية البصرية ستكون أداة فعالة في تعزيز الفخر بالانتماء إلى كفرالشيخ، خاصة بين الأجيال الشابة.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالإسراع في إنجاز الأعمال المطلوبة وفقًا للجدول الزمني المحدد، واللجان المشكلة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع من خلال الخطة التنفيذية المعتمدة، بالشكل الأمثل الذي يليق بمكانة محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٣٣ لسنة ٢٠٢٢، الذي صدر بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية تسهم في تعميق مفهوم الانتماء الوطني، خاصة بين الشباب والأطفال، حيث تضم مجموعة العمل المشكلة لهذا الغرض ممثلين من وزارة التنمية المحلية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى خبراء من جامعة كفرالشيخ، حيث تعمل هذه المجموعة على وضع الأسس والمعايير التي ستسهم في تحقيق رؤية المحافظة في هذا الإطار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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