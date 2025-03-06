الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للرئيس السيسي (تفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10، الصادر في 6 مارس 2025، قرار جمهوري جديد اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

القرار حمل رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونص القرار الجمهوري الجديد اليوم في مادته الأولى على "الموافقة على على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء القرار بعد بعد االطالع على نص املادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.



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