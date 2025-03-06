مرصد الأزهر: تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا ينذر بمخاطر على المهاجرين والتعايش السلمي

قال مرصد الأزهر في مقال نشرته وحدة رصد اللغة الألمانية إن المشهد السياسي الألماني يشهد تحولات كبيرة مع صعود اليمين المتطرف، بقيادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" (A f D)، الذي حقق نتائج انتخابية غير مسبوقة في فبراير 2025. هذا الصعود يثير مخاوف بشأن مستقبل سياسات الهجرة واللجوء، حيث يتوقع تشديد القوانين، ورفض استقبال اللاجئين غير النظاميين، وتسريع عمليات الترحيل، كما تواجه الحكومة ضغوطًا لاعتماد سياسات أكثر صرامة، مما قد يؤثر على استقرار المجتمعات المهاجرة ويزيد من الشعور بعدم الأمان بينهم.

خطاب الكراهية والتوجهات المتطرفة تجاه المهاجرين

في هذا السياق، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن خطاب الكراهية والتوجهات المتطرفة تجاه المهاجرين يشكلان تهديدًا مباشرًا لقيم التعددية والتعايش السلمي، كما يحذر المرصد من تداعيات تنامي العنصرية والتمييز ضد الأقليات، مشددًا على أهمية التصدي لمثل هذه التوجهات من خلال سنّ تشريعات عادلة، وتعزيز الحوار المجتمعي، وتوعية الشعوب بخطورة التمييز العنصري.

ويدعو المرصد الحكومات والمؤسسات الأوروبية إلى تبني سياسات متوازنة قائمة على مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، بعيدًا عن تأثير الخطابات المتطرفة. ويرى أن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية، مؤكدًا أن التعاون الدولي لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، سواء كان دينيًا أو سياسيًا، هو السبيل الأمثل لضمان مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

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