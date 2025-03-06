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مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم يوما ترفيهيا لأطفال التوحد

اليوم الترفيهي
اليوم الترفيهي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يوما ترفيهيا بمراكز أطفال التوحد، بمراكز سيدي سالم وكفر الشيخ تحت شعار "نتوحد من أجلهم"بهدف دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع المحيط بطرق علمية حديثة، تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة، تضمن التكيف مع البيئة الخارجية، ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

 

اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها

من جانبه، فقد أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات تتيح للأبناء المشاركة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية، لتنمية وإكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف الألعاب الرياضية.

 

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يذكر أن فعاليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد من أجلهم"، تقام  بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ  الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف.

 

وتقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ بتنظيم فعاليات عدة في سبيل الترفيه علي الأطفال من ذوي الهمم.

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