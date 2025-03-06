محمود رحمي.. ما خفي من أسرار أشهر مخرج عرائس في مصر.. عمل أربعين عاما في مجال الرسوم المتحركة.. أبرز أعماله "بوجي وطمطم" و"رشيد".. وزوجته تحكي القصة وما فيها

محمود رحمي، فنان موهوب، مبدع في أعماله وخاصة فن العرائس، أشهر أعماله ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم العربى مسلسل "بوجي وطمطم" أيقونة شهر رمضان الذي قدمه لأول مرة عام 1983 وحقق نجاحا كبيرا واستمر عرضه سنوات طويلة حتى توقف أواخر التسعينات بسبب مشاكل الإنتاج وبسببها سقط رحمي صريع المرض حتى رحل فى يوليو عام 2007 إلا أنه ما زال حتى الآن بوجي وطمطم بعرضه اليومي على قناة ماسبيرو هو البرنامج الوحيد الذي يجمع الكبار والصغار حوله في رمضان.



ولد الفنان محمود رحمي في يوليو 1939 وما بين الميلاد والرحيل 62 عاما قضى منها أربعين عاما يعمل في مجال الرسوم المتحركة للأطفال، وتركت أعماله بصمات واضحة في قلوب الصغار والكبار، منها أرنوب ودبدوب مع سلوى حجازي وبقلظ مع نجوى إبراهيم، كما قدم أوبريت اللعبة، وكانت النهاية مع بوجي وطمطم التي قدم من خلالها سلسلة مسلسلات تليفزيونية، ظلت تعرض في التليفزيون لعشرات السنوات، وفي كل مرة تعرض فيها تنجح في استقطاب جمهور جديد.

حبيبتى اسمها مصر



من عناوين مسلسل بوجي وطمطم التي أخرجها محمود رحمى على مدى أعوام: بوجي وطمطم في رمضان، الفيل الجميل، محطة فلافيلو، حكايات بوجي وطمطم، الفانوس السحري، بوجي وطمطم وأسرار جحا، حبيبتي اسمها مصر، أولاد القمر، رشيد، وغيرها.

بوجى وطمطم

بدأ الفنان محمود رحمي فى عام 1983 بشخصيات محدودة في مسلسل بوجى وطمطم، وفي كل عام يزود المجموعة بشخصيتين جديدتين مثل طماطم ومرمر وزيكو وعم شكشك وطنط شفيقة، وكانت هناك شخصية جديدة كان الفنان رحمي ينوي إلحاقها بالشخصيات لكنه لم يكملها وهي شخصية شكشوكة شقيقة عم شكشك التي نفذتها بالفعل زوجة الراحل وضمتها إلى المجموعة التي تحتفظ بها في منزلها حتى هذه اللحظة.

سمسم القرد أصل الحدوتة



يرجع أصل العروسة بوجي إلى شخصية سمسم القرد الذي قدمه محمود رحمى في مسلسل الأطفال "حدوتة لتوتة" ولاقى قبولا عند الأطفال والكبار، فقام الفنان رحمى بتطوير شخصية سمسم حتى أصبحت شخصية بوجي، ومسلسل حدوتة لتوتة هو المسلسل الأول الذي جمع بين المخرج رحمي ومساعدته الفنانة التشكيلية فوقية خفاجي، وجمع الحب بينهما ثم الزواج وقدما معا بعدها أجمل الأعمال وآخرها بوجي وطمطم.

مجموعة عرائس بوجى وطمطم بصحبة رفيقة الدرب

استوحى محمود رحمي اسم المسلسل من اسمين مصريين، فكان العمل مصريا باقتدار فاستوحى طمطم وهو اسم الدلع من فاطمة، أما بوجي فقد كان لقب شقيق رحمي الأصغر، بعد سنوات من النجاح توقف عرض المسلسل فجأة.

صاحب دبدوب وأرنوب



وكان المخرج الفنان محمود رحمي هو صاحب فكرة العروستان بوجي وطمطم بعد أن قدم من قبل دبدوب وأرنوب من خلال برنامج عصافير الجنة الذي كانت تقدمه سلوى حجازي، وهو الذي ابتكر شخصية بقلظ مع ماما نجوى، ثم جاء مسلسل بوجي وطمطم علامة من علامات الشاشة الصغيرة في رمضان استمر عرضه 18 جزءا قدم في عرائس وأشكال مصرية خالصة حتى أصبح من أيقونات جيل الثمانينات والتسعينات، واستطاعت العروستان بوجي وطمطم منافسة أي عروسة أخرى محلية أو عربية أو حتى أجنبية منذ عرض لأول مرة عام1983.

فكرة مصرية خالصة



وقد نافس الفنان الراحل محمود رحمي بعروستيه بوجي وطمطم أى عروسة أخرى عربية أو أجنبية بعد أن قدم فكرة مصرية خالصة في مسلسل يومي في عدة أجزاء، كتب كلمات أغانيه الشاعر الفنان صلاح جاهين حتى إنه وصفه بقوله: (برنامج أولادي بناتي وبرضه رجالي وستاتي، الفوانيس والمسحراتي وياه طبلة بتقول ضم ضم ضم) وكتب الأغانى بعد رحيله ابنه بهاء جاهين، ويظهر الشاعر صلاح جاهين في بداية الحلقات وهو ممسكا بالربابة ويغنى بصوته جملته الشهيرة: كان ياما كان فيه بوجي وطمطم عملوا ايه؟ من بطولة يونس شلبي وهالة فاخر وأنعام سالوسة، وسيد عزمى ورأفت فهيم.

رحمى مع مجموعة عرائس بوجى وطمطم



مع عرض حلقات بوجي وطمطم انتشرت عرائس بوجي وطمطم ــ تصنيع محمود رحمي ــ في كل مكان في الشوارع والأسواق بتوقيع كتب فيه صنع في الصين وكأنه تراث بلا صاحب بالرغم من تسجيل أسرة رحمي العرائس بإدارة التصميمات والنماذج الصناعية منذ عام 2002.

دعاوى قضائية لحق المؤلف



إلا أن هناك دعاوى قضائية في هذا الصدد كثيرة ضد موردين ومصنعين ومقلدين لم تحسم بعد، والوضع القانوني فيها هو أن هناك تعدي على حقوق ملكية شخوص المسلسل السبعة وفقا لقانون النماذج الصناعية 1949 وقانون حق المؤلف 1954، والقانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية. وقد حكم القضاء في إحدى الدعاوى المعروضة على محكمة القاهرة الاقتصادية ضد إحدى شركات صناعة لعب الأطفال التي طرحت في الأسواق عرائس بوجي وطمطم دون الرجوع إلى الورثة بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه فقط.



تقول رفيقة مشوار محمود رحمي الفنانة فوقية خفاجي: إن الفنان رحمي ابتكر خامات وشكل إدارة فن العرائس في التليفزيون المصري عام 1961، وكان يسعى لجعل فن العرائس يخدم المجتمع، وكان لديه رسالة يريد إيصالها للإنسان المصري ومن هنا جاءت له فكرة تصميم بوجي وطمطم، وأنها تتمنى تقديم شيء جديد عن عم شكشك وطنط شفيقة مثلا الشخصيات التي لا تخلوا منها الحارة المصرية ولا الشارع المصري.

السيدة فوقية حرم الراحل محمود رحمى



طالبت الفنانة التشكيلية فوقية خفاجى أرملة الفنان الراحل رحمي مصمم العرائس وأشهرها بوجي وطمطم بتبنى الدولة إنتاج أعمال تقدم للأطفال تكون مصرية خالصة لربطه بالهوية المصرية من خلال شخصيات كرتونية وعرائس، بعد أن أصبح للطفل في مرحلة ما مسلسلات التى تخصه ومن أجله.

ابن أحد المناضلين الاحرار



عن حياته الشخصية وبداياته وقبل الرحيل بعام واحد تحدث الفنان محمود رحمي عن نفسه في مجلة نص الدنيا عام 2000 وقال: أنا ابن أحد المناضلين الذين اشعلوا ثورة 1919 وصودرت أمواله وحكم عليه بالإعدام، وعدل الحكم بعد رشوة قدمها أبي إلى القاضي الإنجليزي ودفع فيها كل ثروته، وكان نتيجتها الحكم بالسجن فقط، وقد سجل مؤرخنا عبد الرحمن الرافعي قصة المواطن محمد على رحمي في كتاب له عن تاريخ مصر، فقد كان من أصدقاء أبى الوزير السابق طراف بيك والد نور الدين طراف وزير المواصلات في عهد الملك فؤاد.

ابن محمود رحمى الذى لم يمهله القدر استكمال مسيرة والده



وأضاف مخرج العرائس محمود رحمي فيقول: عندما سافر أبي محمد علي رحمي إلى سويسرا للدراسة تزوج هناك من سيدة سويسرية وأنجب منها ابنا واحدا، ثم تزوج أمي وأنجبني أنا وشقيقى، وأمي هي التي ربتنا على الانتماء للوطن والتضحية من أجل الناس، وقد نشأت في حي شوتس بالإسكندرية وكان لنا جارة إيطالية اعتقل زوجها وتركها وحيدة، تبنتنى وعشنا وعشت معها في الفيلا المقابلة لنا، وقصتي هذه كتبها السينارست أسامة أنور عكاشة في مسلسل زيزينيا وأنا البطل الحقيقي للمسلسل، واكتشفت في نفسى موهبة الحكي وصرت حكاء من الدرجة الأولى.

البداية في ستديو العرائس

وتابع رحمي: انتقلنا للعيش في القاهرة ولم أستطع التكيف مع الحياة فيها، وسافرت مع بعثة التليفزيون إلى ألمانيا وعملت هناك في ستديو للعرائس في قرية شبيهة لقريتنا وكانت هذه هي البداية فقد أحببت العمل في برامج الأطفال من خلال العرائس مستغلا ما تعلمته من حكي القصص لأخي في تأليف دراما متكاملة محبوكة توازن بين الفكر والفن، وظلت قريتي سوتشي هي العامل الكبير المؤثر في مشواري الفني مع الرسوم المتحركة والتليفزيون الذي تأثر بتربيتي ونشأتي بالإسكندرية.



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