الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

القبض على سائق تخصص في سرقة البطاريات من أبراج الهواتف المحمولة بالتجمع

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق تخصص في سرقة البطاريات من الأبراج الخاصة بالهواتف المحمولة بأسلوب "الفك" بمنطقة التجمع الأول.


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط (سائق "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة "بدون ترخيص"، بدائرة القسم، وعثر بحوزته (٢ بطارية خاصة بتشغيل أبراج الهواتف المحمولة - فرد خرطوش وعدد من الطلقات – أدوات ومعدات فك وتركيب).

 

بمواجهته اعترف بسرقة البطاريات من الأبراج الخاصة بالهواتف المحمولة بأسلوب " الفك".


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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