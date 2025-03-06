الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

فاينانس تعلن تخارجها من "بيتابس مصر" بهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية

إي اف جي فاينانس،
إي اف جي فاينانس، فيتو

أفصحت شركة إي إف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي (NBFI) والتابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، عن قرارها بالتخارج من بيتابس مصر، وتأتي هذه الخطوة كمحطة جديدة في مساعيها المتواصلة لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة عبر محفظتها الاستثمارية.

وستقوم الشركة ببيع حصتها البالغة 51% في بيتابس مصر إلى شركة بي تي جلوبال هولدينج مقابل مبلغ غير مفصح عنه، والتي لا يتوقع أن يكون لها تأثيرا ماديا على المركز المالي للمجموعة.
 

تعزيز الكفاءة التشغيلية

في هذا الإطار، أوضح علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي فاينانس، أن انفصالنا عن بيتابس مصر يُعد خطوة استراتيجية بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال إعادة توجيه الموارد نحو الأصول الأساسية.

وأضاف: "سيمكننا ذلك من تقوية قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وابتكار في المجالات الحيوية بالنسبة لنا. كما يتناغم هذا القرار مع أهدافنا الاستراتيجية الممتدة واهتمامنا الدائم بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا."
 

 

ستستمر إي اف چي فاينانس في السعي الحثيث لاستكشاف الفرص التي تتناغم مع رؤيتها في تقديم حلول مالية مبتكرة في بيئة الاسواق الديناميكية. وستبقى الشركة متمسكة بتكريس جهودها نحو تقديم خدمات مالية شاملة تلبي احتياجات العملاء، سواء من الأفراد أو المؤسسات بمختلف أحجامها.

ومن خلال التركيز على الابتكار والمرونة، تسعى إي اف چي فاينانس إلى تزويد عملائها بالأدوات والحلول الضرورية لتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتغير باستمرار. ويعزز هذا الالتزام بالتميز من قدرة إي اف چي فاينانس على تقديم منتجات مالية متطورة ومخصصة تدعم النمو والازدهار المستدام.

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المركز المالي إي اف چي القابضة تمويل غير المصرفي خدمات مالية فاينانس

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