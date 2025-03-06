حصاد المرحلة الأولى بالدوري المصري، الأهلي صاحب أكبر فوز

الدوري المصري، شهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عددا من النتائج الكبرى يتصدرها نتيجة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى.

أكبر نتائج مباريات المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري

وترصد فيتو في السطور التالية أكبر النتائج التي شهدتها المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري علي مدار 17 جولة كالتالي:

الأهلي 5-2 سيراميكا كليوباترا (الجولة الأولي)

فاركو 4-3 إنبي ( الجولة الثالثة)

سيراميكا 4-1 مودرن سبورت (الجولة الرابعة)

غزل المحلة 0-4 الزمالك (الجولة الرابعة)

سموحة 2-4 غزل المحلة (الجولة السادسة)

الزمالك 4-1 الجونة (الجولة العاشرة)

سموحة 1-4 البنك الأهلي (الجولة الرابعة عشر)

الإسماعيلي 0-4 الأهلي (الجولة الرابعة عشر)

سيراميكا 4-1 بتروجت (الجولة السادسة عشر)

المصري 4-2 مودرن سبورت (الجولة السابعة عشر)

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

وشهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز إحراز عدد 315 هدفا في 153 مباراة عدد مواجهات الدور الأول والمرحلة الأولى هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولي



1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف

3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف

3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.

4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

نظام الدوري الممتاز



ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط لعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها تم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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