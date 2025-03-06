الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد المرحلة الأولى بالدوري المصري، الأهلي صاحب أكبر فوز

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

الدوري المصري، شهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عددا من النتائج الكبرى يتصدرها نتيجة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى.

أكبر نتائج مباريات المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري 

 وترصد فيتو في السطور التالية أكبر النتائج التي شهدتها المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري علي مدار 17 جولة كالتالي:

الأهلي 5-2 سيراميكا كليوباترا (الجولة الأولي)

فاركو 4-3 إنبي ( الجولة الثالثة)

سيراميكا 4-1 مودرن سبورت (الجولة الرابعة)

غزل المحلة 0-4 الزمالك (الجولة الرابعة)

سموحة 2-4 غزل المحلة (الجولة السادسة)

الزمالك 4-1 الجونة (الجولة العاشرة)

سموحة 1-4 البنك الأهلي (الجولة الرابعة عشر)

الإسماعيلي 0-4 الأهلي (الجولة الرابعة عشر)

سيراميكا 4-1 بتروجت (الجولة السادسة عشر)

المصري 4-2 مودرن سبورت (الجولة السابعة عشر)

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

 

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة  و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

 

وشهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز إحراز عدد 315 هدفا في 153 مباراة عدد مواجهات الدور الأول والمرحلة الأولى هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي 

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولي 


1- إمام عاشور، الأهلي،  9 أهداف
2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف
2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف 
3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف
3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف  
4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف
4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف
4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف 
4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.
4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف
5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف
6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف
6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف
6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف
6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف
6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

 

 

نظام الدوري الممتاز


ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط لعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها تم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الزمالك الأهلي بيراميدز سيراميكا كليوباترا حصاد الدوري المصري غزل المحلة

مواد متعلقة

3 أرقام مميزة لبيراميدز في الدوري المصري بعد ختام المرحلة الأولى

رابطة الأندية تكشف تفاصيل جدول الدوري وكأس عاصمة مصر

الدوري الممتاز، تعرف على عدد أهداف المرحلة الأولى خلال 153 مباراة

جدول مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري

ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية