الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أحمد مالك وطه دسوقي ينقذان الأيتام في الحلقة 6 من ولاد الشمس

ولاد الشمس، فيتو
ولاد الشمس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس للفنانين أحمد مالك وطه دسوقي أحداثا مثيرة 

الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس 

وبدات الحلقة “باعتراف ”قطايف" معتز هشام بحبه لمريم الجندي والتي تلعب دور الصحفية، ولكنها طلبت منه أن يساعدها ويخطف “ملف هام" من مكتب “ماجد” والذي يلعب دوره محمود حميدة صاحب دار الشمس للأيتام، وهذا الملف به كوارث من الممكن أن تدخله السجن خاصة انه يستغل الأيتام في أعمال غير مشروعة 

ومن ضمن الاحداث، أيضا قرر أحمد مالك وطه دسوقي أن يهربا من دار الشمس ومعهم الأطفال الايتام للحفاظ علي حياتهم واستقلالهم بعيدا عن ماجد الذي كان يستغلهم في أعمال غير مشروعة،  ولكن في الأخير يعثر ماجد علي مكانهم ويذهب للمكان ومعه بلطجية  

مسلسل ولاد الشمس 

مسلسل ولاد الشمس مكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل ولاد الشمس 

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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الحلقة 6 من مسلسل ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس ولاد الشمس
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