الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

الدوري المصري، أرقام سلبية بالجملة لـ مودرن سبورت وغزل المحلة

مودرن سبورت
مودرن سبورت

الدوري المصري، حقق مودرن سبورت وغزل المحلة أرقاما سلبية في المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويعد مودرن سبورت وغزل المحلة هما أكثر فرق الدوري المصري تعرضا للخسارة في 10 مباريات، كما أنهما أكثر الفرق استقبالا للأهداف بواقع 24 هدفا في مرمى كلا منهما.

كما يمتلك مودرن سبورت رقمين سلبيين بمفرده في الدوري المصري هذا الموسم بعدما حقق فوزا واحدا خلال 17 مباراة فضلا عن تسجيله أقل عدد أهداف في المرحلة الأولي بواقع 9 أهداف كأضعف خط هجوم.

 

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة  و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

وشهدت المرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز إحراز عدد 315 هدفا في 153 مباراة عدد مواجهات الدور الأول والمرحلة الأولي هذا الموسم.

 

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولي 

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط.

 

نظام الدوري الممتاز

 ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

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