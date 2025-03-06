الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الألعاب النارية بالدقهلية

ضبط ألعاب نارية،
ضبط ألعاب نارية، فيتو

 يشهد مركز ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حملة تفتيشية لضبط ألعاب نارية ومصادرتها بنطاق الوحدة المحلية بالبهوفريك.
 

ضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها 

 ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا بتكثيف الحملات على المحال والبائعين وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على السلامة العامة.

 

حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الألعاب النارية

 فقد قامت فرق العمل بنطاق الوحدة المحلية بالبهوفريك بحضور مروة عمر مطر رئيس الوحدة،بشن حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وتم التحفظ على الألعاب النارية ومصادرتها لإعدامها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

مكافحة كافة المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة

 يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم، من خلال مكافحة كافة المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تكثيف الحملات اللواء طارق مرزوق ضبط عدد من المخالفات كافة الإجراءات القانونية محافظ الدقهلية مركز اجا بالدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

تراجع التضخم في تركيا يمهد الطريق لخفض الفائدة للمرة الثالثة

السودان تطالب السلطات الكينية بتسليم ياسر عرمان

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس

النقل توقع عقد استغلال محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل بميناء الدخيلة
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

الأعلى للإعلام: وقف برنامج "ملعب الشمس" لمدة شهر وتغريم وإنذار القناة

يستمر لعدة أيام، باحث بطب نيويورك يكشف سر الصداع المنتشر في رمضان

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

"أنجب بعد 17 سنة زواج وتوفي اثنين من أبنائه"، قصة مؤثرة في حياة نقيب الأشراف

منوعات

المزيد

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية 6 مارس (تحديث لحظى)

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الأذان للصيام في رمضان؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية