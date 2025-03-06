حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الألعاب النارية بالدقهلية

يشهد مركز ومدينة طلخا في محافظة الدقهلية، حملة تفتيشية لضبط ألعاب نارية ومصادرتها بنطاق الوحدة المحلية بالبهوفريك.



ضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها

ويأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا بتكثيف الحملات على المحال والبائعين وضبط مخالفات بيع الألعاب النارية ومصادرتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على السلامة العامة.

حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الألعاب النارية

فقد قامت فرق العمل بنطاق الوحدة المحلية بالبهوفريك بحضور مروة عمر مطر رئيس الوحدة،بشن حملات مكثفة لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وتم التحفظ على الألعاب النارية ومصادرتها لإعدامها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مكافحة كافة المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة

يأتي هذا في إطار حرص المحافظة على حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم، من خلال مكافحة كافة المخالفات التي تهدد الأمن والسلامة العامة.



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