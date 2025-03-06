الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

ما يجوز وما لا يجوز في رمضان.. دليلك لصيام صحيح خلال الشهر المبارك (إنفوجراف)

أحكام الصيام، فيتو
أحكام الصيام، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التهنئة بقدوم شهر رمضان إخراج زكاة الفطر من أول رمضان إخراج زكاة الفطر شهر رمضان صيام شهر رمضان صلاة التراويح عقد نية صيام شهر رمضان ما يجوز وما لا يجوز في رمضان
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

زغلول صيام يكتب: يعني ايه كأس عاصمة مصر؟! وماذا عن كأس مصر الأصلي؟! وكلام عن الشركة الألماني والذكاء الصناعي في قرعة الدوري!!

عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

منوعات

المزيد

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الموسيقى مجرد أصوات لم يرد نص في تحريمها ويجوز الغناء بها

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رسول الله الشاهد والمبشر والنذير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية