3 أرقام مميزة لبيراميدز في الدوري المصري بعد ختام المرحلة الأولى

الدوري المصري، حقق بيراميدز 3 أرقام مميزة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى متفوقا على الأهلي والزمالك أقرب المنافسين.

وأنهي بيراميدز المرحلة الأولي متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، كما حقق بيراميدز رقما مميزا بعد تحقيق الفوز في 13 مباراة كأكثر فرق الدوري المصري تحقيقا للانتصارات الموسم الجاري.

كما نجح بيراميدز في الانفراد برقم مميز آخر وهو تسجيل أكبر عدد من الأهداف 32 هدفا كأقوي خط هجوم بالبطولة متفوقا على الأهلي والزمالك 30 هدفا لكل منهما.

وشهدت المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز إحراز 315 هدفا في 153 مباراة عدد مواجهات الدور الأول والمرحلة الأولى هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد اف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد المرحلة الأولى



1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 8 أهداف

2- ناصر منسي، الزمالك، 8 أهداف

3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف

3- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة، 7 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف

4- عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف

4- ياو أنور، البنك الأهلي، 6 أهداف.

4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف

5- إبراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

6- مصطفى زيكو، زد، 4 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- محمد هلال، مودرن سبورت، 4 أهداف

6- إسلام عيسى، سيراميكا كليوباترا، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

وأسدل الستار رسميا علي المرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة و الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

مباريات بيراميدز بالمرحلة النهائية للدوير المصري

بيراميدز والمصري الأربعاء ١٢ مارس ٩:٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

بيراميدز وحرس الحدود السبت ٣٠ أبريل ٤ عصرا

بيراميدز وفاركو الأحد ٤ مايو ٤ عصرا

بيراميدز والبنك الأهلي الجمعة ٩ مايو ٧ مساء

بيراميدز والزمالك الثلاثاء ١٣ مايو ٩ مساء

بيراميدز وبتروجيت السبت ١٧ مايو ٤ مساء

بيراميدز وسيراميكا الأربعاء ٢٨ مايو يحدد توقيت المباراة لاحقًا

نظام الدوري الممتاز



ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط في دوري المحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.