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أخبار مصر

قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر بـ414 سهما بزيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 429 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا فى زيادة رأس مال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.

وفي سياق آخر التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.
 

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