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جامعة عين شمس تنظم حفل سحور رمضاني للخريجين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

تستضيف جامعة عين شمس " خان الزعفران" أقوى حفل سحور رمضاني لخريجيها،  في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التواصل مع خريجيها وتوفير أجواء رمضانية مميزة. 

جامعة عين شمس تنظم حفل سحور رمضاني لخريجي الجامعة

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين،رئيس جامعة عين شمس تنظم رابطة خريجي الجامعة الخميس 20 مارس ٢٠٢٥حفل سحور رمضاني ضخم داخل الحرم الجامعي.

الحفل يعد الأقوى من نوعه، ويشمل برنامجًا حافلًا بالفعاليات الترفيهية والثقافية ويحيه كورال هارمونى بقيادة المايسترو محمود وحيد بالاضافة الى تخت شرقي وعرض التنورة.

يهدف الحفل إلى جمع الخريجين في أجواء رمضانية مميزة، وتوطيد العلاقات بينهم، وتعزيز التواصل مع الجامعة، حيث تعد هذه الفعالية جزء من استراتيجية الجامعة في الحفاظ على علاقة وطيدة مع خريجيها، الذين يمثلون سفراء لها في مختلف المجالات.

 

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جامعة عين شمس الحرم الجامعي رئيس جامعة عين شمس سحور رمضان محمد ضياء زين العابدين

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