الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

سعرجرام الذهب، شهدت أسعار الذهب استقرارا ببداية حركة تعاملات اليوم الخميس 6 مارس 2025، وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة.

أسعار الذهب عيار 24 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4725 جنيها “بيع“.

أسعار الذهب اليوم، فيتو
سعر جرام الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4135 جنيها ”بيع". 

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3544 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

 وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 33080 جنيها. 

سعر جرام الذهب 
سعر جرام الذهب 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 ويعد الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
الذهب - فيتو 
سعر جرام الذهب 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

وعرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

سعر جرام الذهب 
سعر جرام الذهب 

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعرجرام الذهب

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

الدولار وصل لكام؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع مفاجئ للدولار بالبنوك المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع حذر لأسعار الذهب بمنتصف التعاملات، وهذا العيار يسجل 4714 جنيهًا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025
ads

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح بقيمة 500 مليون دولار

أزمة في الأهلي بعد تحديد موعد القمة فجرا

15 صورة ترصد المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة (شاهد)

هل يلحق جراديشار بمباراة القمة؟ طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابته

سعر الفراخ اليوم،انخفاض في اسعار الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

موعد عرض أولى حلقات مسلسل “الغاوي” لـ أحمد مكى

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

منوعات

المزيد

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس في البنك المركزي

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

رسائل خاصة من دار الإفتاء للصغار والكبار خلال شهر رمضان

حدث 6 رمضان 1321هـ.. مولد المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي.. بدأ حياته صحفيًّا

المزيد
الجريدة الرسمية