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محافظات

ضبط 7 آلاف صاروخ ألعاب نارية بأسواق طنطا بالغربية (صور)

ضبط كميات من الصواريخ
ضبط كميات من "الصواريخ" المخالفة بالغربية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة أحمد عبود، وكيل وزارة التموين، حملات مكثفة استهدفت ضبط الأسواق والتصدي للمخالفات.

 وأسفرت الحملات عن ضبط 7 آلاف من "الصواريخ" والألعاب النارية المحظورة والتي تم تداولها بشكل غير قانوني بمدينة طنطا.

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جاءت هذه الحملات بالتعاون مع ناصر عفيفي ومحمد صلاح بمديرية تموين الغربية، في إطار توجيهات مشددة بضرورة مواجهة الظواهر السلبية بالأسواق، خاصة خلال المواسم والمناسبات، حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأكد مدير تموين الغربية أن الحملة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع المحظورة وغير المطابقة للمواصفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمدينة طنطا.

ودعا "عبود" المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات الاتصال المخصصة بمديرية تموين الغربية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

هذا، وتواصل الأجهزة الرقابية بـ محافظة الغربية تكثيف حملاتها، في إطار خطة شاملة لمتابعة الأنشطة التجارية، ومنع أي محاولات للإضرار بالأمن المجتمعي.
 

 

 

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