إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.



والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: أحمد محمد رمضان، معتز مرعي عبد العظيم، محمد حسين محمد عبد العظيم، أحمد عطا ثابت، أمين طلعت، عمرو نوار، طه عمار، محمد عبد الله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 2581 لسنة 2021 اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

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