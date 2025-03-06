الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.


والمتهمون الصادر بحقهم القرار هم كل من: أحمد محمد رمضان، معتز مرعي عبد العظيم، محمد حسين محمد عبد العظيم، أحمد عطا ثابت، أمين طلعت، عمرو نوار، طه عمار، محمد عبد الله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 2581 لسنة 2021 اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الانضمام لجماعة إرهابية نشر أخبار كاذبة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: حبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.. 22 مارس أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين لتقاضي رشوة.. ورفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

حبس التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة

النيابة تحدد موعد أولى جلسات محاكمة المتهمين بنشر أخبار كاذبة
ads

الأكثر قراءة

أزمة في الأهلي بعد تحديد موعد القمة فجرا

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

كما فعل في 2018، ترامب يعود لقرارات "حظر دخول أمريكا" ويبدأها بمواطني دولتين مسلمتين

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

مصطفى غريب يعلق على انتقادات اللفظ الخارج بمسلسل "أشغال شقة جدا"

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

بعد مفاجأة الفجر، كولر يبدأ استطلاع الزمالك بالفيديو استعدادًا للقمة 130

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

منوعات

المزيد

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات: أمطار رعدية تزحف وسيول خلال ساعات

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث 6 رمضان 1321هـ.. مولد المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي.. بدأ حياته صحفيًّا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية