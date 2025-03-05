سقط من الشرفة، التحريات تكشف لغز مصرع خمسيني بالمطرية

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع ووفاته في الحال بمنطقة المطرية، أن المتوفى مصاب بضعف في الأعصاب وخرج لشرفة منزله قبل الإفطار إلا أنه سقط من الطابق الرابع وتوفي في الحال.

وفاة مسن بالمطرية

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال مسن خمسيني مصابا بكسور وسحجات وتوفى فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو.، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع بأحد عقارات بمنطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.