الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقط من الشرفة، التحريات تكشف لغز مصرع خمسيني بالمطرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع ووفاته في الحال بمنطقة المطرية، أن المتوفى مصاب بضعف في الأعصاب وخرج لشرفة منزله قبل الإفطار إلا أنه سقط من الطابق الرابع وتوفي في الحال.

 

وفاة مسن بالمطرية

تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إشارة من المستشفى التعليمي أفادت باستقبال مسن خمسيني مصابا بكسور وسحجات وتوفى فور وصوله متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد سقوط من علو.، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين من سقوط مسن خمسيني من الطابق الرابع بأحد عقارات بمنطقة المطرية وإصابته بكسور وسحجات متفرقة ووفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المطرية وفاة مسن بالمطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

مناظرة جثة طفل توفي عقب سقوطه من علو تكشف أسباب الوفاة

التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة شاب داخل شقته بـ 6 أكتوبر
ads

الأكثر قراءة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!

محمد إسماعيل يرحل عن تدريب إنبي، وهؤلاء المرشحون لخلافته

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 5-3-2025

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض 5 حلقات.. مشاهد تصدرت منصات التواصل من «العتاولة 2» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدين في التاروت والأبراج والفرق بين الفلك والتنجيم؟، علي جمعة يجيب

تلاوة مميزة للقارئ أحمد عبد الهادي من سورة المائدة (فيديو)

علي جمعة يحسم الجدل: محدش بيعرف الغيب.. والحيوانات بتحزن لموت أصحابها

المزيد
الجريدة الرسمية