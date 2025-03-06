الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، واصلت أسعار الزيت، استقرارها اليوم الخميس 6- 3-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو


أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 61 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.
سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.8 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 110 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.6 جنيه، ليتراوح من 67 جنيها إلى 115 جنيها للتر.

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

 سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووصل متوسط سعر زيت الذرة إلى 105.6 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 125 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 107.3 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 125 جنيها للتر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزيت اسعار الزيت سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الذرة اسعار زيت الصويا أسعار الزيت المكرر

مواد متعلقة

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا
ads

الأكثر قراءة

أزمة في الأهلي بعد تحديد موعد القمة فجرا

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 6 مارس 2025

كما فعل في 2018، ترامب يعود لقرارات "حظر دخول أمريكا" ويبدأها بمواطني دولتين مسلمتين

درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

مصطفى غريب يعلق على انتقادات اللفظ الخارج بمسلسل "أشغال شقة جدا"

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

بعد مفاجأة الفجر، كولر يبدأ استطلاع الزمالك بالفيديو استعدادًا للقمة 130

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

منوعات

المزيد

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات: أمطار رعدية تزحف وسيول خلال ساعات

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث 6 رمضان 1321هـ.. مولد المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي.. بدأ حياته صحفيًّا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية