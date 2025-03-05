كلاكيت تاني مرة، عمرو سعد يتعرض للهجوم بسبب "سيد الناس"

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الفنان عمرو سعد للهجوم والانتقادات للمرة الثانية بسبب مسلسل سيد الناس، وذلك بعد اتهامه مؤخرا بتقليده لمسلسل جعفر العمدة والذي قدمه محمد رمضان العام الماضي.

مسلسل سيد الناس عمرو سعد

وتعرض عمرو سعد للهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا، بسبب نبرة صوته العالية في المشاهد التي يؤدي خلال الأحداث، ومن أبرز المشاهد التي تعرض للهجوم بسببها، مشهد عزاء والده عندما قال: “مين إللي بيضحك في عزا أبويا” وتلقى بعدها “سعد” بعض الانتقادات بسبب نبرة صوته.

مسلسلات رمضان 2025 ، وكانت الحلقة 5 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به السباق الرمضاني قد شهدت أحداثًا مثيرة.

الحلقة 5 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بصدمة عمرو سعد “الجارحي” بعدما أخبرته جوري بكر بأنها زوجة أبيه الراحل المعلم رشدي وأخبرته أيضا أنه كان شريك معها في تجارة العملة قبل وفاته وطلبت منه 10 ملايين جنيه وإذا امتنع “الجارحي” عن الدفع ستنشر فيديوهات خارجة لها مع والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن المشاهد المثيرة في الحلقة أيضا، هي عندما اكتشف عمرو سعد أن نجله أسر المريض يعرف جميع أسرار جده المعلم رشدي ولكنه لم يفش بأي سر منهم، وحاول الجارحي أن يضغط عليه لمعرفة أسرار والده، ولكن يتعرض أسر لنوبة صرع لحالته الصحية.

وتنتهي الحلقة بمشاهد مثيرة، حيث إن اتهمت إلهام شاهين الخادمات الموجودين في المنزل، ومن ضمنهم سناء “سلوي عثمان” التي اتضح ان هي التي سرقت مصوغات الهام شاهين، فيصفعها عمرو سعد صفعة قوية لأنه كان يدافع عنها بشكل كبير والمثير أن عمرو سعد صفع سلوى عثمان دون أن يعلم أنها والدته لأن والده لم يخبره من هي أمه، لذلك يظن أن “سلوى” واحدة من خدم المنزل.

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