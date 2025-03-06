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ثقافة وفنون

الأميرة الحلقة الـ 5، ياسمين صبري تطلب الطلاق بسبب تصرف غريب من زوجها

مسلسل الأميرة، فيتو
مسلسل الأميرة، فيتو

 مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت  قناة أبو ظبي الإماراتية، بشكل حصري، الحلقة الخامسة من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، والتي شهدت في بدايتها تعرض نيكولا معوض لحادث سير مدبر، لسرقة هاتفة المحمول.

فيما شهدت الحلقة مشاجرة بين ياسمين صبري وزوجها نيكولا معوض، بسبب معاملته لأهلها، في المستشفى، عندما حضروا للاطمئنان عليه، لتطلب ياسمين الطلاق منه.

 

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة

عرضت  قناة أبو ظبي الإماراتية، الحلقة الرابعة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، والتي شهدت أحداث مثيرة، كان أبرزها طلب نيكولا معوض من ياسمين صبري، ارتداء النقاب، وهو ما جعل ياسمين تطلب مهلة للتفكير.

كما شهدت الحلقة معرفة ياسمين صبري بخبر حملها، ليطلب منها نيكولا معوض، عدم إخبار أحد.

 فيما شهدت الحلقة الثالثة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، أحداثًا مثيرة، كان أبرزها، معرفة ياسمين صبري، بتقديم زوجها نيكولا معوض، استقالتها من عملها، دون علمها، وحين علمت ياسمين تشاجرت معه، ليدفع لها ٢ مليون جنيه مقابل تركها لشغلها، كما وعدها صبري، بشركة خاصة لها.

كما شهدت الحلقات السابقة، زواج ياسمين صبري من نيكولا معوض، بعد أن نجح في إقناعها، بعد عدة محاولات من الفشل.

وفسخت مها نصار، خطبتها، بسبب رغبتها في الزواج من رجل غني، مثل صديقتها ياسمين صبري.

وشهدت الحلقة الأولى، من المسلسل، لقاء النجم نيكولا معوض، بياسمين صبري، ليقع في حبها من النظرة الأولى.

وشهدت الحلقة مطاردة نيكولا، لياسمين، في كل مكان، بل والذهاب لمنزلها لطلب يدها من أهلها، لتطرده ياسمين من منزلها.

 

وكان الشاعر حسام طنطاوي قد كشف عبر حسابه على فيس بوك أن تتر مسلسل الأميرة للفنانة ياسمين صبري سيكون من غناء المغنية المغربية جنات.

وكتب حسام: "ضل حيطة.. غناء /جنات.. لحن وتوزيع/ معتز أمين.. تتر مسلسل الأميرة.

 

تفاصيل مسلسل الأميرة

 مسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبد المعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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أبطال مسلسل الأميرة الاميرة يا الأميرة ياسمين صبري

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