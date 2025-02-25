تحويل كأس الرابطة إلى "عاصمة مصر" بعقد رعاية لمدة 3 سنوات

رابطة الأندية، أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه تم تغيير اسم كأس الرابطة إلى كأس عاصمة مصر.

ووجه دياب الشكر لمجلس إدارة العاصمة الجديدة برئاسة خالد عباس، والشكر للمتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري بمساعدتهما الدائمة للرابطة وتحملهم صعوبات الفترة الماضية.

كاس عاصمة مصر، فيتو

عقد رعاية 3 سنوات لكأس عاصمة مصر

وكشف أحمد دياب أنه تم توقيع عقد رعاية بطولة كأس عاصمة مصر لمدة ثلاث سنوات، بداية من نسخة الموسم الحالي.

بيع مسمى كأس الرابطة

وأضاف دياب أنه تم بيع مسمى كأس الرابطة هذا الموسم بعد نجاح البطولة بشكل كبير،مؤكدا ان جوائز بطولة الرابطة ستصل ل٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أي ناد يشارك على ٤٠٠ الف جنية نظير المشاركة فقط على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل: ١٠ ملايين

الوصيف: ٤ ملايين

الثالث: ٢ مليون

الرابع: مليون ونصف

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