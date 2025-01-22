متظاهرون في جامعة كولومبيا بنيويورك يقتحمون محاضرة عن "تاريخ إسرائيل الحديثة" (فيديو)

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا، قام مجموعة من المتظاهرين أمس بتعطيل محاضرة بعنوان " تاريخ إسرائيل الحديثة " في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية.

Absurd! On the first day of classes this semester, pro-Palestine students at @Columbia barged into a 'History of Modern Israel' class, spreading violent messages against Jewish students.



Every single keffiyeh-clad student involved must be expelled for harassment & promoting… pic.twitter.com/j049hAfSqN January 21, 2025

وقام المتظاهرون بتوزيع منشورات تحمل عبارات رافضة للصهيونية، وُصفت من قِبَل بعض الجهات بأنها "معادية للسامية".

ونشرت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يظهر اقتحام المتظاهرين للمحاضرة، بالإضافة إلى صور المنشورات التي تم توزيعها، والتي حملت شعارات مثل "سحق الصهيونية".

وتضمنت المنشورات صورًا رمزية، منها حذاء يسحق نجمة داود، وصورة لفلسطيني يحرق العلم الإسرائيلي تحت عنوان "أحرقوا الصهيونية حتى النهاية".

وردًّا على الحادثة، أصدرت رئيسة جامعة كولومبيا المؤقتة، كاترينا أرمسترونج، بيانًا أدانت فيه بشدة هذه الاحتجاجات، ووصفت المنشورات بأنها "غير مقبولة".

وأكدت أرمسترونج أن مثل هذه الأفعال تُعتبر انتهاكًا لقواعد السلوك الجامعي، مشددة على أنه لا يحق لأي مجموعة تعطيل أنشطة أخرى داخل الحرم الجامعي. كما أعلنت أن إدارة الجامعة ستتحرك بسرعة للتحقيق في الحادثة والتعامل معها بحزم.

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